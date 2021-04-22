Проезд открыли по ещё одной ранее затопленной дороге в Алтайском крае

В Солтонском районе Алтайского края сняли ограничение движения на участке трассы Акатьево – Сузоп – Новотроицк. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщили в региональном Министерстве транспорта.

Из-за паводка в крае по-прежнему остаются закрыты две трассы. В Алейском районе нельзя проехать по дороге Алейск – Безголосово – К-13, а в Целинном районе – по К-05 – Марушка – Дружба – Рупосово – К-05.

В ведомстве подчеркнули, что паводковая ситуация на дорогах региона находится на контроле.

Ранее сообщалось, что в связи с подъёмом уровня воды в барнаульском микрорайоне Затон временно ограничили движение по дороге на остров Шубинский. На участке установили дорожный знак "Въезд запрещён" и ограждающие конструкции на проезжей части.