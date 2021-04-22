Строительство развлекательного комплекса с казино приостановили в Алтайском крае

Строительство развлекательного комплекса с казино, которое ведёт ООО "Золотая ласточка 8" в игорной зоне "Сибирская монета", приостановлено. Об этом 21 апреля в ходе пресс-конференции сообщил начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

В настоящее время компания актуализирует график финансирования и строительства объекта. При этом Евгений Дешевых отметил, что 2024 год изначально был обозначен как срок завершения строительства комплекса. Пока в ведомстве ориентируются на эти данные.

"Инвестором на площадке выполнены все подготовительные работы. В частности, проведены предварительные земельные работы и получено разрешение на строительство слот-зала. Это первый этап реализации проекта. Единственное, в силу известных событий прошлого года уже в осенне-зимний период работы были приостановлены", – пояснил начальник управления.

Как ранее сообщал amic.ru, в сентябре 2019 года власти региона подписали соглашение о реализации инвестпроекта по строительству многофункционального развлекательного комплекса с казино. Работы обойдутся инвестору в 3,6 млрд рублей. Это будет гостиница на 150 мест, казино, слот-зал на 300 игровых автоматов и 10 игровых столов. Инвестор взял в аренду два земельных участка общей площадью 9,5 гектара.