"Сбережение населения – главный посыл". Спикер АКЗС прокомментировал послание Путина

Председатель АКЗС, секретарь Регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко сразу после послания Владимира Путина Федеральному собранию, которое было озвучено 21 апреля, рассказал о том, какие социальные и экономические решения стали самими важными для Алтайского края.

"Важнейшая задача, которая встаёт теперь перед государством – восстановление здоровья граждан. Поэтому было дано поручение в ближайшее время закупить для регионов современное диагностическое оборудование, автомобили скорой помощи. Большие ресурсы будут направлены на возмещение затрат граждан на санаторно-курортное лечение. Родителям возместят до 50% стоимости путёвки в летний оздоровительный лагерь", – отметил Романенко.

По словам спикера краевого парламента, сбережение населения – это главный посыл, который стал лейтмотивом послания.

Также Романенко оценил инициативы, связанные с развитием регионов, на которых Путин сделал особый акцент. По словам председателя АКЗС, для Алтайского края – территории, которая на протяжении многих лет ведёт взвешенную финансовую политику, – важно, что регион в приоритетном порядке сможет воспользоваться средствами на развитие инфраструктурных проектов. Это кредитные ресурсы, которые будут выдаваться под небольшой процент, со сроком погашения 15 лет. Это достаточно выгодные заёмные ресурсы, подчеркнул Романенко.

"Нам надо срочно определиться, что это будут за проекты: дорожное строительство, крупные объекты социальной инфраструктуры, транспортные объекты, аэродромная сеть. Воспользоваться этим правом Алтайскому краю необходимо", – считает политик.

Ещё один аспект, касающийся Алтайского края, – это вопросы газификации. С таким предложением к президенту накануне обратилась "Единая Россия". Эти же темы недавно поднимались в АКЗС. Речь идёт об увеличении ассигнований для подвода газа к домовладениям. По словам Романенко, президент чётко обозначил это направление, поэтому в ближайшее время решение о бесплатном подведении газопроводов до домовладений будет принято. "Это большое подспорье. Если добавить к этому региональные мероприятия, которые мы, я надеюсь, примем в отношении малоимущих граждан, мы сможем существенно увеличить число домов, подключаемых к газоснабжению в Алтайском крае в ближайшие годы", – сказал председатель АКЗС.