Попов объяснил, почему барнаульца могли случайно привить от ковида вместо гепатита

Проверку по факту "невольной" вакцинации от коронавируса в поликлинике барнаульской горбольницы № 12 завершат на следующей неделе. Об этом на пресс-конференции 22 апреля рассказал глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов. Министр объяснил, что ошибка вполне могла случиться: медикам приходится работать в непростых условиях.

Случай произошёл в конце марта. Жительница Барнаула пожаловалась в соцсетях, что её супругу сделали прививку от COVID-19, хотя он на неё даже не записывался. Мужчина пришёл ставить вакцины от гепатита и дифтерии. Ошибку семья обнаружила уже дома, листая сертификат о прививках.

"Медработники – тоже люди. Они тоже склонны и могут ошибаться. Особенно в том ажиотаже, в котором им сейчас приходится работать. И это те казусы, с которыми мы сегодня можем сталкиваться. Но подчёркиваю: проверка ещё не завершена. В течение следующей недели мы планируем её завершить и представить результаты", – сказал Попов.

Напомним, Минздрав Алтайского края 31 марта объявил о том, что проверит этот случай. И если выяснится, что в поликлинике действительно ошиблись, виновного медработника ждёт дисциплинарное взыскание.

Между тем в регионе от коронавируса полностью привились уже 89 014 человек. Ещё 74 262 жителя края получили первый укол и ждут второго.