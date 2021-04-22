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Попов объяснил, почему барнаульца могли случайно привить от ковида вместо гепатита

, ИА "Амител"
По словам министра здравоохранения Алтайского края, проверка инцидента ещё не завершилась
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Проверку по факту "невольной" вакцинации от коронавируса в поликлинике барнаульской горбольницы № 12 завершат на следующей неделе. Об этом на пресс-конференции 22 апреля рассказал глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов. Министр объяснил, что ошибка вполне могла случиться: медикам приходится работать в непростых условиях.

Случай произошёл в конце марта. Жительница Барнаула пожаловалась в соцсетях, что её супругу сделали прививку от COVID-19, хотя он на неё даже не записывался. Мужчина пришёл ставить вакцины от гепатита и дифтерии. Ошибку семья обнаружила уже дома, листая сертификат о прививках.

"Медработники – тоже люди. Они тоже склонны и могут ошибаться. Особенно в том ажиотаже, в котором им сейчас приходится работать. И это те казусы, с которыми мы сегодня можем сталкиваться. Но подчёркиваю: проверка ещё не завершена. В течение следующей недели мы планируем её завершить и представить результаты", – сказал Попов.

Напомним, Минздрав Алтайского края 31 марта объявил о том, что проверит этот случай. И если выяснится, что в поликлинике действительно ошиблись, виновного медработника ждёт дисциплинарное взыскание.

Между тем в регионе от коронавируса полностью привились уже 89 014 человек. Ещё 74 262 жителя края получили первый укол и ждут второго.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

22.04.2021 13:41
- гость -

Отличная отмазка. Могут ошибаться....
Могут и органы по ошибке вырезать, так получается?!!!
Министр здравоохранения у нас конечно так себе

22.04.2021 13:42
гость

Они тоже склонны и могут ошибаться

Здоровья им и больших зарплат. И помнить, что цена их ошибки, человеческая жизнь

22.04.2021 13:43
- гость -

Антитела выработались?

22.04.2021 13:51
- гость -

ага, бывает
чувака бешеная собака укусила - он пришел ставить укол от столбняка.
А ему поставят спутник.
Чувак умрет и медики такие - ну бывает, запарились

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