Единственное алтайское казино увеличило чистую прибыль во время пандемии почти в шесть раз

Единственное в Сибири легальное казино Altai Palace по итогам 2020 года заработало 87,6 млн рублей "чистыми". Это в 5,8 раза больше, чем в 2019 году.
Как сообщает "Интерфакс", самым удачным за четыре года работы казино был 2017 год – тогда чистая прибыль составила 112,7 млн рублей. Общая выручка оказалась средней по сравнению с предыдущими годами и составила 312 млн рублей. Рекорд также был зафиксирован в 2017 году – 2,1 млрд рублей.
Увеличение чистой прибыли Altai Palace связано с сокращением управленческих расходов: более чем на 27% – до 113,7 млн, а также увеличение прибыли от продаж более чем в два раза – до 117,5 млн рублей.
Как отметил начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности в Алтайском крае Евгений Дешевых, казино приостанавливало свою деятельность с апреля по июнь 2020 года. Он отметил, что если сравнивать аналогичные периоды 2020 и 2019 годов, то "динамика положительная, причём по всем показателям".
Напомним, что игорная зона "Сибирская монета" была создана в Алтайском крае постановлением правительства РФ в 2008 году. Она занимает более двух тысяч гектаров и расположена вблизи турзоны "Бирюзовая Катунь".
Комментарии
"сократили управленческие расходы и увеличили прибыль", может нашему правительству у казино поучиться? Может тогда поймут, что не увеличивать поборы с людей надо, а сократить депутатов и чинуш!