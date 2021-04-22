Алтайскую волейболистку позвали в сборную России

Воспитанницу алтайского волейбола пригласили в женскую сборную России. Главный тренер Серджо Бузато вызвал в национальную команду доигровщицу краснодарского "Динамо" Екатерину Пипунырову. Сборная страны начала подготовку к сезону-2021 в подмосковном Новогорске.

Пипунырова родилась в феврале 2000 года в Барнауле. Начала заниматься волейболом в местной СДЮШОР № 2 у тренера Николая Гладких. В 15-летнем возрасте переехала в Краснодар, где несколько лет играла за дубль местного "Динамо" в Молодёжной лиге чемпионата России. Сейчас выступает за основную команду "Динамо".

Всего тренерский штаб сборной России вызвал в Новогорск 23 волейболистки.