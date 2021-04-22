Президент России Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному Собранию обозначил новые меры поддержки и задал вектор развития страны в целом и Алтайского края в частности. Своим мнением о выступлении президента поделились депутаты Алтайского Заксобрания и Барнаульской гордумы от "Единой России". Их оценки приводит партийный сайт.

Так, депутат АКЗС по Индустриальному району Сергей Писарев отметил важность того, что послание ориентировано на внутренние сферы, а не на внешние.

"И это правильно. Я бы сказал, что оно – послание – человечное и демографическое. Поддержка материнства, отцовства, детства поднимается на новый этап. Забота о ближних, о человеке ставится в приоритетные задачи. Думаю, таким и должно быть послание главы государства. Мне всегда больно видеть, как страдает природа региона, поэтому считаю правильной мысль президента о том, что при получении прибыли за счёт природы нельзя забывать об ответственности перед окружающей средой: получил прибыль – убери за собой", – отметил Писарев.

Депутаты БГД в Железнодорожном и Индустриальном районах Иван Нифонтов и Евгений Кулешов поблагодарили лидера России за поддержку семей с детьми.

"Для меня, как отца троих детей, очень важно, что президент России уделяет особое внимание вопросам поддержки семей с детьми. В своём послании Владимир Владимирович не только продлил существующие меры поддержки, но и предложил ряд новых. Очень важно, что государство берёт на себя дополнительное обязательство по поддержке неполных семей, а также поддерживает родителей дошкольников в части полной оплаты больничных листов. Отдельно замечу об изменениях в оздоровительной кампании. Компенсация в размере 50% от стоимости путёвки позволит пройти оздоровительную кампанию большему числу детей. Это важно не только для общего оздоровления, но и для подготовки юных спортсменов, которые приезжают в лагеря на спортивные сборы", – обратил внимание Нифонтов.

Депутат БГД по Железнодорожному району Александр Локтев подчеркнул необходимость продления программы кешбэка на отечественные курорты для развития внутреннего туризма.

"Важнейшее предложение лидера нашей страны – о продлении государственной программы 20% туристического кешбэка до конца года – своевременное в преддверии периода как майских каникул, так и летних отпусков. Считаю, что это позволит многим семьям отдохнуть на отечественных курортах, а также стимулирует многих представителей бизнеса курортного направления улучшать условия своих объектов, развивать инфраструктуру. Надеюсь, что часть соотечественников откроют для себя Россию с новой стороны. У нас много уникальных мест, поэтому поддержка в развитии отечественных туристических маршрутов очень важна. Кроме того, отдельно президент отметил Алтай и соседний с нами Шерегеш в контексте ключевых направлений туризма", – резюмировал Локтев.

Барнаульский депутат отметил внимание со стороны государства и к вопросам развития бизнеса.

"Лидер государства предложил стимулировать частные инвестиции для поддержки создания новых рабочих мест. Считаю, что это позволит вовлечь как можно большее количество предпринимателей в восстановление рынка труда в стране и, как следствие, расширять производство, предоставление услуг. И, конечно же, думаю, многие представители малого и среднего бизнеса будут ждать налоговые и кредитные меры поддержки, анонсированные главой государства", – подчеркнул Локтев.

С барнаульским коллегой согласен и депутат АКЗС по Индустриальному району Дмитрий Аганов.

"Понравились слова Владимира Путина: "Талант предпринимателя – это в первую очередь талант созидателя, стремление менять жизнь к лучшему вокруг себя, создавать новые рабочие места". Это хорошо, что президент последовательно внедряет в сознание людей простую мысль: бизнес – это не жулик-капиталист, а созидатель. Напомню, что в марте проходила встреча бизнеса с правительством РФ, где глава страны напомнил о необходимости конвертирования слов в дела. Мне нравится подход, что ключевые решения принимаются в диалоге с предпринимательским сообществом. Так и делается в цивилизованных странах, так должно быть и у нас. Тогда не будет никаких потрясений, спадов производства и прочего. Ну а мы, в свою очередь, как патриоты России и Алтайского края, уже выполняем просьбу президента об инвестициях, в первую очередь – в инфраструктуру, а не в дивиденды и офшоры", – рассказал Аганов.

Как заметил депутат БГД по Центральному району Вячеслав Перерядов, затронутая в послании тема инфраструктурного развития станет толчком к развитию как Барнаула, так и Алтайского края.

"Для нашего региона очень важно внимание президента, направленное на инфраструктурные проекты. Президент даёт нам конкретные инструменты для развития экономики, выраженные в льготном кредитовании инфраструктурных проектов. Для Барнаула – это возможность строительства новых дорог, в частности обхода города с мостом через реку Обь для разгрузки города от транзитного транспорта. Всё это будет способствовать модернизации транспортной инфраструктуры, развитию туристического кластера в краевой столице. В целом ставка на поддержку и развитие внутреннего туризма открывает перед нашим регионом многие перспективы: инвестиции в курорты Белокурихи, "Сибирский Артек", другие туристические центры Алтая. Всё это, при должном подходе на уровне региона, станет реальным в ближайшей перспективе, – сказал Перерядов.

С ним согласен и депутат БГД по Ленинскому району Дмитрий Абалымов.

"Для меня близка та часть послания, где президент рассматривал перспективы развития инфраструктуры в регионах. Для меня это очень важно, так как с развитием крупных инфраструктурных проектов развивается и промышленность, и экономика региона. Без инвестиций в эти крупные проекты Алтайскому краю двигаться дальше нельзя", – добавил Абалымов.

По мнению депутата АКЗС по Октябрьскому району Артёма Шамкова, обозначение главой государства важнейшей проблемы подачи качественной информации в школьных учебниках по истории Отечества позволит уйти от искажения славных страниц истории страны и прийти к единой подаче исторических фактов.

"Солидарен с Владимиром Владимировичем в том, что ориентиром для молодых людей должны быть судьбы и победы наших выдающихся предков и современников, а именно: их любовь к Родине, стремление сделать вклад в её развитие. Президент отметил: "Открываю некоторые школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано, как будто не про нас. Всё что угодно там написано, и о "втором фронте", только про Сталинградскую битву ничего не сказано – бывает и такое". В Фонде Владимира Шаманова "Защитники Отечества" мы стараемся бережно хранить и передавать подрастающему поколению память о выдающихся личностях, традициях народа и вооружённых сил, о наших победах. Историческая память должна передаваться без искажений", – подчеркнул Шамков.

По словам депутата БГД по Ленинскому району Александра Лисицына, послание президента России было направлено и на решение острейших проблем в глубинке.

"Вижу, что президент поднял самые острые вопросы, существующие в здравоохранении, образовании и демографии. Помимо обновления парка школьных автобусов по всей стране, в ближайшие три года в сельскую местность, посёлки городского типа, малые города будет направлено 5000 новых машин скорой помощи. Я понимаю, насколько важна в работе врача каждая минута. Так, в самом начале пандемии, когда узнал, что Диагностический центр Алтайского края испытывает дефицит машин, не смог остаться в стороне и выделил автомобили своего автоцентра для персонала учреждения. Уверен, что данная инициатива президента сыграет важную роль для каждой сельской больницы в регионе", – заключил Лисицын.

Как отметил депутат БГД по Октябрьскому району Дмитрий Ильиных, забота лидера государства о россиянах ощущалась на протяжении всего послания. Так, Владимир Путин ещё раз призвал граждан обезопасить себя и своих близких, пройти вакцинацию любой из разработанных отечественными учёными вакцин.

"Поддерживаю слова президента о том, что гражданам необходимо вакцинироваться от коронавируса, так как эпидемиологическая ситуация по-прежнему остаётся непростой. Давайте бережнее относиться к своему здоровью", – сказал Ильиных.

Напомним, какие меры поддержки предложил президент во вчерашнем послании.