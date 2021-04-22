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Новости

Минтруд рассматривает вопрос о продлении выходных на майские праздники

, ИА "Амител"
Один из вариантов – сократить новогодние каникулы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Минтруде России изучают предложения об увеличении длительности майских праздников. Сейчас чиновники рассматривают различные предложения, однако определённые решения по этому поводу пока отсутствуют.

"Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас ещё на рассмотрении. Мы по ним ещё вопросы не приняли", – отметил глава ведомства Антон Котяков в разговоре с РИА Новости.

Один из вариантов ранее озвучил глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Согласно его идее, выходными на постоянной основе необходимо сделать рабочие дни между майскими праздниками, сократив при этом продолжительность новогодних каникул.

В Кремле перспективу продления выходных в мае 2021 года не рассматривают. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, четыре будних дня в последнем месяце весны не будут выходными с учётом актуальной эпидемиологической обстановки в стране.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.04.2021 15:01
- гость -

Пускай лучше займутся как повысить рабочим зарплаты, а то делают вид, что что-то вообще делают ) !!!

22.04.2021 15:03
- гость -

да делайте что хотите, только отстаньте с вашими инициативами, там у себя шуршите в думе потихоньку

22.04.2021 15:06
- гость -

А то что на селе не до праздников в мае, не подумали?

22.04.2021 15:15
- гость -


22.04.2021 15:06
- гость -
Ну во первых: они даже и не знают, что не все села повымерли, а во вторых: по их понятиям, хлеб, молоко и мясо сразу в готовом виде в магазине происходит!

22.04.2021 15:23
гость

да что вы распаляетесь,все просто,с 1 февраля вступил в действие закон о розжиге костров,люди на выходных поедут на шашлыки,чем дольше праздники тем больше сборов по штрафам-чистая выгода

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