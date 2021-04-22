Минтруд рассматривает вопрос о продлении выходных на майские праздники

В Минтруде России изучают предложения об увеличении длительности майских праздников. Сейчас чиновники рассматривают различные предложения, однако определённые решения по этому поводу пока отсутствуют.
"Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас ещё на рассмотрении. Мы по ним ещё вопросы не приняли", – отметил глава ведомства Антон Котяков в разговоре с РИА Новости.
Один из вариантов ранее озвучил глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Согласно его идее, выходными на постоянной основе необходимо сделать рабочие дни между майскими праздниками, сократив при этом продолжительность новогодних каникул.
В Кремле перспективу продления выходных в мае 2021 года не рассматривают. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, четыре будних дня в последнем месяце весны не будут выходными с учётом актуальной эпидемиологической обстановки в стране.
Комментарии
Пускай лучше займутся как повысить рабочим зарплаты, а то делают вид, что что-то вообще делают ) !!!
да делайте что хотите, только отстаньте с вашими инициативами, там у себя шуршите в думе потихоньку
А то что на селе не до праздников в мае, не подумали?
22.04.2021 15:06
- гость -
Ну во первых: они даже и не знают, что не все села повымерли, а во вторых: по их понятиям, хлеб, молоко и мясо сразу в готовом виде в магазине происходит!
да что вы распаляетесь,все просто,с 1 февраля вступил в действие закон о розжиге костров,люди на выходных поедут на шашлыки,чем дольше праздники тем больше сборов по штрафам-чистая выгода