Помощь как традиция. Сотрудники "Росводоканала Барнаул" сдали кровь ко Дню донора

Работники барнаульского водоканала сдали кровь на нужды лечебных учреждений города и края. Это традиционная акция для сотрудников предприятия, приуроченная к Национальному дню донора.
Многие из них участвуют в донорской акции ежегодно. Более того – вместе с работниками предприятия в Краевой центр крови приходят члены их семей. Так, поддержать мужа и вместе с ним сдать кровь решила жена начальника ремонтно-механического цеха Романа Алдобаева, Мария.
Супруги Крамаровы – Елена и Павел – работают на барнаульском водоканале вместе. В этом году они также решили сдать кровь вдвоём, причём Елена является донором уже три года, а для Павла это был первый опыт.
"Есть те, кому переливания необходимы постоянно, многие нуждались в этом разово. Пока учёным не удалось создать искусственного аналога крови, помочь попавшему в беду человеку может только другой неравнодушный человек. А в нашей семье принято поддерживать и помогать в трудную минуту. Кстати, именно сегодня я выяснил, какая у меня группа крови. Всю жизнь был уверен, что третья положительная, а оказалось, что первая отрицательная. Так что и другим полезное сделал, и себе", – рассказал слесарь аварийно-восстановительных работ ЦЭСВ и ВНС "Росводоканал Барнаул" Павел Крамаров.
Напомним, Национальный день донора в России отмечают 20 апреля.
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