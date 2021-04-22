Россияне съели рекордный объём свинины

В 2020 году потребление свинины россиянами достигло рекордных 27 килограммов на человека. Это наивысший результат в истории современной России, пишет ТАСС со ссылкой на данные Россельхозбанка.
Как подсчитали аналитики, потребление свинины в прошлом году выросло до 4,08 млн тонны, что на 4% больше, чем в 2019-м.
"При общем годовом объёме потребления мяса 76,5 кг доля свинины составляет 36% и уступает только традиционному лидеру – мясу птицы (34 кг, 44%)", – говорится в исследовании.
Ранее сообщалось, что набор для шашлыка в России за год подорожал на четверть. Кроме того, в полтора раза подскочило и число покупок этого блюда.
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