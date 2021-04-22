Президент России Владимир Путин в своём послании озвучил социальные инициативы, которые направлены на поддержку многих категорий граждан, считает замруководителя фракции "Единая Россия" в АКЗС, руководитель регионального исполкома партии Денис Голобородько.
Как отметил парламентарий, одна из обозначенных проблем, решение которых предлагали в "Единой России", – обновление парка автомобилей скорой помощи в сельской местности. В ближайшие годы в сёла направят дополнительно пять тысяч автомобилей. Также президент поручил правительству РФ подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.
Ещё одно предложение партии – 100% оплата больничных листов родителям детей дошкольного возраста независимо от трудового стажа. Реализация предложения партии позволит родителям проводить время с детьми во время болезни и не бояться потерять заработок.
"Другое поручение, которое дал президент России, касается инфраструктурного развития регионов. Мы – партия "Единая Россия" – неоднократно поднимали данную тему, предлагая помогать регионам реализовать крупные инфраструктурные проекты за счёт средств бюджета. Обрадовало, что отдельно президент призвал правительство руководствоваться принципом справедливости, поддерживая и те регионы, которые проводили и проводят взвешенную бюджетную политику, то есть чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. А значит, у Алтайского края есть все шансы рассчитывать на такую поддержку. Здесь мы призываем представителей всех ветвей власти объединиться и определить приоритетные проекты для нашего региона", – цитирует Голобородько сайт ЕР.
Также замруководителя фракции отметил ещё одно поручение президента, актуальное для нашего региона, – поддержка Домов культуры, библиотек и музеев в сельской местности. Что-то нам в рамках партийного проекта "Культура малой родины" удаётся реконструировать и обновлять, однако дополнительные бюджетные средства позволят увеличить охват таких учреждений, считает депутат АКЗС.
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