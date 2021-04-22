Почти 9 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 8996 – до 4 736 121. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2704 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+682) и Московской области (+590). Алтайский край (+83) на 22 апреля занимает 24-ю строчку рейтинга.
Выздоровели за весь период 4 361 807 человек, в том числе 8934 – за последние сутки.
Скончались ещё 397 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 107 103 летальных случая.
В общей сложности в стране провели более 126,8 млн лабораторных исследований на коронавирус. 314 тысяч тестов сделали за последние сутки.
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