Испытание для настоящих мужчин. Как алтайские спасатели выясняли, кто из них самый сильный

Тягание автомобиля, отжимание и перенос "пострадавшего" – всё это входит в полосу препятствий, который проходит пожарный на кроссфите (силовое многоборье). Такие соревнования прошли в Барнауле 22 апреля. Посвящены они 372-й годовщине образования пожарной охраны России.
За звание самых выносливых и сильных боролись команды спасателей со всего Алтайского края. По программе соревнований каждый участник проходит супертяжёлую полосу препятствий, надев боевую одежду пожарного и весь комплект снаряжения с дыхательным аппаратом за спиной (что своего рода тоже испытание). Кстати, как отмечает пресс-служба ведомства, программу кроссфита разрабатывают сами огнеборцы. Основой для всех этих упражнений являются задачи, которые пожарным приходится решать при тушении пожаров и спасении людей.
Как это было, смотрите в нашем видеорепортаже.
Комментарии
Лучше мусор собирали. Легче и польза.