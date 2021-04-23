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"Ни слова об оптимизации". Попов опроверг слухи о закрытии больницы в Шелаболихе

, ИА "Амител"
Глава алтайского Минздрава подтвердил, что у Шелаболихинской ЦРБ большие долги по кредитам
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Минздраве Алтайского края даже не обсуждали вопрос ликвидации Шелаболихинской ЦРБ, заверил глава ведомства Дмитрий Попов во время пресс-конференции 22 апреля. В апреле в редакцию amic.ru обратились встревоженные жители района. По их словам, у местной больницы огромные долги, Минздрав уволил главного врача и учреждение вот-вот закроется. Министр объяснил, что Минздрав, наоборот, занялся спасением больницы.

Что случилось в Шелаболихе?

Проблемы в больнице, пишут читатели, начались при главном враче Александре Кирееве. Мол, бюджетные деньги он расходовал на собственные нужды. Кроме того, у больницы большая кредиторская задолженность.

Как пояснил Дмитрий Попов, Киреев по собственному желанию покинул пост ещё в 2020 году и больше полугода больница оставалась без главврача. Лишь в апреле Минздрав назначил исполняющим обязанности главврача Шелаболихинской ЦРБ действующего главврача Павловской ЦРБ Олега Агеева, который сейчас совмещает руководство двумя больницами. (Это и встревожило жителей, которые решили, что Шелаболихинскую ЦРБ скоро присоединят к Павловской, – прим. ред.)

Дмитрий Попов отметил, что долги у больницы действительно есть. И ситуация там, подчеркнул министр, очень тяжёлая.

"Там действительно очень серьёзная ситуация, которая сложилась не за один день. При прошлом главном враче накопился большой багаж кредиторской задолженности. Сейчас там назначен исполняющий обязанности главврача по внешнему совместительству. Но никаких вопросов присоединения, оптимизации или ликвидации мы никогда не обсуждали. Наоборот, стараемся решить текущие вопросы ЦРБ. И применяем для этого экстренные меры, чтобы выправить ситуацию, сохранить персонал и обеспечить жителей Шелаболихинского района медпомощью", – пояснил глава Минздрава.

По словам министра, все свои действия ведомство согласует с главой района Александром Шушуновым. И экономическая ситуация в медучреждении уже начала выправляться, подчеркнул Попов.

А какие больницы могут оптимизировать в крае?

Министр сообщил, что в Алтайском крае вообще не собираются закрывать или оптимизировать ни одну районную больницу.

"Призываю всех ещё раз посмотреть программу модернизации первичного звена. Там поимённо прописано, какие медорганизации участвуют. И ни одну ЦРБ не планируется оптимизировать, ликвидировать или куда-то присоединять. У нас, наоборот, задача – ещё 130 медицинских объектов построить до 2025 года", – сказал Дмитрий Попов.

Напомним, во время этой же пресс-конференции министр здравоохранения региона рассказал, что в ближайшие пять лет на развитие первичного звена в Алтайском крае потратят 8,4 млрд рублей. На эти деньги Минздрав построит новые ФАПы, обновит медицинский автопарк, а также модернизирует 23 взрослых поликлиники.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

23.04.2021 07:14
- гость -

Отдайте в частные руки. Во всем мире частное.

23.04.2021 07:33
- гость -

23.04.2021 07:14
- гость -
Отдайте в частные руки. Во всем мире частное.

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