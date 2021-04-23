Врач рассказал, можно ли спать на левом боку

Сон на левом боку не вреден для сердца, а потому можно лежать так, как человек привык. В этом нет никакой опасности, поскольку сердце находится находится за каркасом из ребер, который защищает орган от давления, сообщил кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман в беседе с "Российской газетой".
А вот сон на животе может быть вреден, отметила в свою очередь невролог Евгения Сокова. Такая поза, по ее словам, требует поворачивания головы набок, что негативно сказывается на артериях головного мозга и венах шеи. Помимо этого, могут появиться отеки и повыситься внутрибрюшное давление, заключила специалист.
Ранее эксперт Роскачества Сергей Кузьменко опроверг мнение о том, что спать рядом со смартфоном опасно для здоровья. По его данным, на сегодняшний день никаких точных доказательств вреда нет.
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