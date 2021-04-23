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Для себя и ребёнка: подборка популярных электросамокатов Xiaomi

, ИА "Амител"
Как выбрать электросамокат с учётом характеристик аккумулятора, двигателя, веса и максимальной скорости
Фото: vplate.ru

Фото: vplate.ru

C приходом тепла россияне всё больше интересуются электросамокатами, которые из развлечения стали удобным городским транспортом. На какие модели обратить внимание в этом сезоне – подскажут в официальном магазине Xiaomi.

Электросамокат XIaomi Mi Electric Scooter 1S
Цена: 43 990 рублей

Электросамокат Mi Electric Scooter 1S появился в 2020 году в продолжение серии M365. Самокат рассчитан на вес до 100 кг и разгоняется до 25 км/ч, на одном заряде пробегает 30 км. Благодаря массе всего 12,5 кг и складной раме электросамокат лёгок в транспортировке. У гаджета есть задний стоп-сигнал и передняя фара. И, конечно, продукт от Xiaomi не обошёлся без приложения для смартфона, где вы найдёте множество настроек – даже регулировку интенсивности торможения.

Электросамокат Ninebot by Segway KickScooter Zing
Цена: 23 990 рублей

Переработке подверглась рама самоката: в Ninebot eKickScooter Zing E10 она складная и выполнена из прочного алюминиевого сплава, но значительно уменьшены её размеры и вес. Так, масса электросамоката – всего 8,4 кг: даже ребёнок сможет переносить его самостоятельно. 

В самокате три скоростных режима:

  • Турбо – позволяет развить максимальную скорость до 16 км/ч.
  • Безопасный – ограничивает максимальную скорость до 10 км/ч.
  • Круиз-контроль позволяет поддерживать заранее заданную скорость.

Система торможения состоит из ручного и ножного тормоза – колодки над задним колесом. Также встроена система рекуперации энергии – во время торможения кинетическая энергия преобразовывается в электрический ток, подзаряжая батарею.

Аккумулятор электросамоката защищён от пыли и влаги по стандарту IPX7. Его ёмкости достаточно для поездок длительностью до 40 минут или протяжённостью до 10 км.

Электросамокат XIaomi Electric Scooter Pro
Цена: 54 990 рублей

Электросамокат Xiaomi Electric Scooter Pro предназначен для перемещения по городским улицам и дорогам. Благодаря максимальной скорости 25 км/ч транспортное средство поможет добраться до точки назначения заметно быстрее, чем другие модели. Если пользователю некуда спешить или нужно сэкономить заряд аккумулятора, можно перейти на классическую ножную тягу.

Ресурс батареи рассчитан на 45 км пройденной дистанции или 8 часов работы. Для управления электросамокатом Xiaomi Electric Scooter Pro используется одна многофункциональная кнопка. С её помощью можно устанавливать необходимые параметры, включать и отключать ходовые огни, а также переднюю фару, которая помогает осветить дорогу в тёмное время суток.

Для просмотра важной информации, в том числе уровня заряда аккумулятора и набранного темпа, предусмотрен цифровой дисплей. И без того компактный электросамокат Xiaomi Electric Scooter Pro можно складывать, что позволяет перевозить его в общественном транспорте или размещать в багажнике автомобиля.

В Барнауле электросамокаты можно купить в официальных магазинах Xiaomi или заказать на сайте, а также по телефону +7 991-427-55-28. Здесь только официальные смартфоны и умная техника, изготовленная и сертифицированная для России. Официальная гарантия Xiaomi на все товары от 12 до 18 месяцев действует на всей территории России. 

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ООО "АВПЛАЗА.РУ". ИНН 2225184505, КПП 222501001, ОКПО 19233043, ОГРН 1172225032320. Юр. и факт. адрес: 656056, г. Барнаул, ул. Максима Горького дом 29, офис 217, директор: Черных Денис Александрович.
Банк: расч. счёт № 40702810502000016237, БИК 040173604, кор. счёт № 30101810200000000604, доп. офис №8644/0794, 656038, ПАО "Сбербанк", г. Барнаул, пр. Комсомольский, 106а.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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