Организаторов финансовой пирамиды задержали в Москве

В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды, которые похитили у людей более 460 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
С заявлением в полицию обратились более 120 человек. Люди рассказали, что они вложились в финансовую компанию после обещания ежемесячных выплат в размере 17-24% от пая. Однако организация свои обязательства не выполнила.
Аферисты работали по принципу финансовой пирамиды. Первое время они давали людям выплаты за счёт того, что к ним приходили новые клиенты.
"Задержаны четверо мужчин и женщина, подозреваемые в хищении денежных средств граждан путём мошенничества", – рассказали в МВД.
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