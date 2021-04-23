Актриса алтайского музыкального театра Мария Евтеева стала лауреатом "Золотой маски"

Актриса алтайского музыкального театра Мария Евтеева стала лауреатом премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль в оперетте или мюзикле". Жюри высоко оценили её роль Маши в "Капитанской дочке", сообщает официальный Instagram-аккаунт премии.
Напомним, что российская национальная театральная премия "Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр.
Церемония вручения в 2021 году прошла в концертном зале "Зарядье" в Москве. Среди гостей, в том числе, была глава Минкульта Ольга Любимова.
Комментарии
Вот это очень редкое и очень приятное событие!