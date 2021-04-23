Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 24 апреля

24 апреля субботние продовольственные ярмарки пройдут преимущественно в пригородной зоне Барнаула, сообщает пресс-служба городской администрации.
Горожане смогут купить мясо птицы, свинину, говядину, колбасные, мясные и рыбные деликатесы, а также растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, фрукты и другое.
Ярмарочные площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:
- Индустриальный район – ул. Балтийская, 116; мкр-н Новосиликатный (ул. Новосибирская, 16в);
- Ленинский район – п. Научный городок, 31;
- Октябрьский район – пр. Ленина, 152; ул. Титова, 9;
- Центральный район – с. Лебяжье (ул. Центральная, 65а); мкр-н Затон (ул. Водников, 11).
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Покупателей просят приходить в масках и соблюдать все меры предосторожности.
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