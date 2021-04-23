На Алтае женщина-сварщик инвестировала в мошенников почти 800 тысяч рублей

32-летняя жительница Заринска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, после неудачных инвестиций женщина лишилась 766 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Оперативники выяснили, что горожанка, работающая сварщиком, увидела рекламу в интернете и заполнила анкету. После этого ей позвонил незнакомец и представился аналитиком. Мужчина предложил женщине "выгодно инвестировать" свои деньги.
"В результате потерпевшая перечислила все свои накопления на несколько банковских карт. Сумма составила 766 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленников ищут.
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