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На Алтае женщина-сварщик инвестировала в мошенников почти 800 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Жительница Заринска лишилась всех своих накоплений
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

32-летняя жительница Заринска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, после неудачных инвестиций женщина лишилась 766 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Оперативники выяснили, что горожанка, работающая сварщиком, увидела рекламу в интернете и заполнила анкету. После этого ей позвонил незнакомец и представился аналитиком. Мужчина предложил женщине "выгодно инвестировать" свои деньги.

"В результате потерпевшая перечислила все свои накопления на несколько банковских карт. Сумма составила 766 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленников ищут.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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