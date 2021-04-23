АлтГПУ провёл первый в Алтайском крае студенческий чемпионат по финансовой грамотности

АлтГПУ провёл региональный чемпионат по финансовой грамотности среди студентов. Это первое подобное мероприятие в Алтайском крае. По мнению студентов и педагогов, участие в чемпионате помогает не только углубить свои знания в области финансов, но и улучшить навыки финансового поведения в условиях, приближённых к повседневной жизни.
За звание чемпионов по финансовой грамотности сражались 144 студента высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования из Барнаула, Бийска, Усть-Калманского, Тальменского, Рубцовского, Волчихинского, Каменского и Славгородского районов Алтайского края. Более 24 педагогов готовили команды, более 15 экспертов в области финансовой грамотности и представителей научного сообщества выступили в роли жюри.
В ходе онлайн-поединков команды решали задачи, связанные с личным финансовым планированием и семейным бюджетом, услугами банковских организаций, кредитованием. Также участники дискутировали на неоднозначные вопросы по финансовой грамотности и защищали свою позицию перед оппонентами.
Победителем чемпионата среди студентов вузов стала команда педуниверситета. Второе место заняла команда АлтГАУ и третье место – Алтайского филиала Финансового университета.
Чемпионат прошел при содействии Министерства финансов Алтайского края в рамках государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".
Комментарии
...раз за свой пед универ!...
Сколько населения обучили? Почем сейчас опиум для народа?