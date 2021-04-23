БК "Барнаул" проведёт товарищеский матч с "Новосибирском"

Баскетболисты клуба "Барнаул" сыграют против "Новосибирска" в субботу, 24 апреля. Товарищеская встреча с клубом Суперлиги-1 состоится в спорткомплексе "Победа".
Напомним, по итогам минувшего сезона "Барнаул" выиграл Суперлигу-2. В финале алтайские баскетболисты по сумме двух матчей оказались сильнее "Чебоксарских Ястребов" и завоевали путёвку в турнир рангом выше. Новосибирцы финишировали в Суперлиге-1 на девятом месте из 14 участников.
Игра с "Новосибирском" начнётся в 14:00. Вход свободный. По окончании встречи болельщики смогут пообщаться с игроками и тренерами "Барнаула", а также с министром спорта Алтайского края Алексеем Перфильевым.
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