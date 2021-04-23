Россиянам объяснили, почему привившиеся должны сдавать тест на COVID-19

Даже после вакцинации от коронавируса в ряде случаев необходимо будет сдавать тест на COVID-19. Это связано с тем, что определённые санитарные требования одинаковы для всех, заявила замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
"Необходимость сдачи ПЦР-теста регламентируется определёнными санитарными требованиями. Они предписывают сдавать ПЦР-тест, например, при госпитализации, есть организации, которые еженедельно тестируют своих сотрудников", – уточнила специалист в беседе с РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спрос на вакцинацию от COVID-19 в России пока оставляет желать лучшего. По его словам, власти не могут объяснить причины такой тенденции. При этом дефицита препаратов для вакцинации в стране не наблюдается, отметил представитель Кремля.
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