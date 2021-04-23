Торговлю госнаградами пресекли в Алтайском крае

Фото: пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю
Жителя Алтайского края обвиняют в попытке сбыта за рубеж государственных наград за вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Преступление пресекли сотрудники ФСБ.
Установлено, что злоумышленник через интернет нашёл покупателя, которому предложил приобрести три десятка орденов и медалей СССР периода ВОВ. К наградам прилагались документы. Получив более 100 тысяч рублей, продавец отправил посылку, которую перехватили сотрудники алтайской ФСБ.
Задержанный оказался перекупщиком. В ходе следствия он назвал имя человека, у которого приобрёл награды. Мужчина оказался коллекционером. При проведении оперативно-разыскных мероприятий у него в квартире правоохранители обнаружили свыше трёх тысяч госнаград с документами: от юбилейных медалей Победы в Великой Отечественной войне до орденов Ленина. К примеру, один только обнаруженный комплект наград уроженца Алтайского края, участника Великой Отечественной войны Петра Хомутова (орден Суворова, орден Кутузова, ордена Отечественной войны I и II степеней и др.) оценивался в сумму свыше 1 миллиона рублей. Установлено, что коллекции также планировались к продаже.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.
Комментарии
Странно почему нельзя продавать. Раз для родственников награждённых эти награды не несут никакой исторической ценности, то пусть принесут материальный достаток
23.04.2021 13:08
- гость -
Странно почему нельзя продавать.
Потому что есть те кто считает, что только им они должны достаток приносить!
Раз награды оказались у перекупщика и коллекционера, то материальный достаток родственничкам они уже принесли... Кощунство это . Награды скончавшихся ветеранов (если они, как память не представляют ценности для родных и близких) надо сдавать в военкомат либо соответствующее силовое ведомство. Преступление это , когда ордена и медали оказываются на ступеньках у дворца спорта либо в интернете.