Каждый десятый алтайский водитель ездил со скоростью 220 км/ч

Автомобильный портал "Дром" выяснил у российских водителей, с какой максимальной скоростью они когда-либо ездили. Более 20 тысяч автомобилистов признались, что лихачили на дорогах. В Алтайском крае самым популярным оказался ответ 180 км/ч. В целом по региону результаты выглядят следующим образом:
- 120 км/ч – 5% опрошенных;
- 140 км/ч – 8%;
- 160 км/ч – 20,9%;
- 180 км/ч – 27%;
- 200 км/ч – 16%;
- 220 км/ч – 10%;
- 240 км/ч – 5,6%;
- Более 240 км/ч – 7,7%.
Самыми быстрыми в стране стали водители Крыма, а самыми медленными – автомобилисты Якутии.
Всероссийский опрос проводился в марте 2021 года среди пользователей сайта drom.ru. В нём приняло участие 20 853 человека.
Комментарии
185 максимум разгонял, не скажу что больше бы не поехала, просто взлетно-посадочная полоса заканчивалась уже
Евдокимов 200+
Один в прошлом году разогнался на Павловском больше 100 и под камаз, от семьи только мусор на дороге остался.
Как говорят мужики снег шел всю ночь, а не 3 минуты.