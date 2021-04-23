Порча, которую принёс ветер. На Алтае задержали целительницу, обворовавшую пенсионерку

В Бийске полицейские задержали лжецелительницу, обворовавшую пенсионерку под предлогом снятия порчи, которую якобы принёс ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Напомним, злоумышленница пришла к 68-летней жительнице наукограда и попросила милостыню. Во время разговора незнакомка и рассказала бийчанке о негативной энергии. При этом заверила, что ситуацию можно исправить с помощью куриного яйца и наличных.
Для обрядов пожилая женщина отдала все свои сбережения, и к тому же заплатила целительнице за услуги. Та, в свою очередь, упаковала деньги в платок и сказала, что ночью проведёт ритуал, а затем вернёт всю сумму. Однако делать этого не стала.
"По истечении двух дней бийчанка обратилась в полицию. И в кратчайшие сроки оперативники установили личность подозреваемой", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Отмечается, что задержанная ранее уже была судима за подобное преступление.
Комментарии