Участок для пчеловодства рядом с кладбищем продадут в пригороде Барнаула

Участок площадью 31,5 тыс. квадратных метров выставят на торги в Барнауле. Земля находится по соседству с кладбищем в посёлке Черницк.
Как пишет "Алтайский портал недвижимости", территория находится посреди лесного массива и имеет неровные формы. Неподалёку есть несколько озёр, кладбище, железная и автомобильная дороги, а также жилые дома. Участок предназначен для сельского хозяйства, однако землю можно использовать и для пчеловодства.
В ближайшее время комитет по земельным ресурсам займётся определением стоимости лота и условиями проведения аукциона.
Напомним, что ранее Бийский аэропорт вошёл в прогнозный план приватизации объектов госимущества на 2021-2023 годы. На торги планируют выставить 354 701 акцию авиагавани, что составляет около 5% от уставного капитала.
Комментарии
Наши прадеды за эту землю жизнь отдавали, а какие то черти сейчас этой землей торгуют.
Почему какие-то, чиновники городской администрации и барнаульской городской думы. А самое главное в том, что через этот участок объезная дорога проходить будет. Так что, кто на торгах сейчас это участок купит за бесценок, тот через года 3-4 года хороший прикуп получит!
а когда всё продадут, что останется?
23.04.2021 13:20
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Овраги продают, там дороги не будет.
23.04.2021 13:28
точный
а когда всё продадут, что останется?
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Штрафы и налоги. Штраф и налог на парковку возле дома на подходе.