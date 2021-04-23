Более 1 млрд рублей спишут с российских должников

Более 1 миллиарда рублей спишут с российских должников, которые подали заявки на процедуру внесудебного банкротства. Упрощённую практику избавления от долгов, которую запустили осенью 2020 года, сейчас проходят 3,3 тысячи соотечественников.
Как сообщает газета "Известия", всего заявку на упрощённое банкротство подали 9,4 тысячи человек, однако две трети из них получили отказ. Полностью пройти процесс успели уже 612 человек, которым списали 214 млн рублей. При этом эксперты отмечают, что формально под упрощённый механизм попадают порядка 3 млн жителей страны.
Ранее российский миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку глупостью и призвал россиян от неё отказаться. По его словам, люди берут "себе петлю на шею".
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те кто вовремя платят - лохи