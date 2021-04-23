Образовательные программы АлтГТУ стали одними из лучших в России

АлтГТУ стал одним из победителей конкурса "Лучшие образовательные программы инновационной России". В экспертном голосовании участвовали ректоры ведущих российских вузов, специалисты по государственной и общественно-профессиональной аккредитации, руководители крупнейших предприятий и организаций регионов, кадровых агентств и центров занятости.
Жюри отметило пятнадцать образовательных программ вуза:
- 08.03.01 Строительство;
- 08.04.01 Строительство (магистратура);
- 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений;
- 09.03.01 Информатика и вычислительная техника;
- 09.03.04 Программная инженерия;
- 09.04.01 Информатика и вычислительная техника;
- 09.04.03 Прикладная информатика;
- 09.04.04 Программная инженерия;
- 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника;
- 13.03.03 Энергетическое машиностроение;
- 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника;
- 13.04.03 Энергетическое машиностроение;
- 15.03.02 Технологические машины и оборудование;
- 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств;
- 23.03.01 Технология транспортных процессов.
По словам экспертов, эти программы отличают высокий уровень подготовки специалистов, профессионализм профессорско-преподавательского состава и хорошее материально-техническое обеспечение учебного процесса. Кроме того, жюри отметило высокий уровень и объёмы выполнения финансируемых научно-исследовательских работ, подготовку специалистов высшей квалификации на основе этих научных исследований, востребованность выпускников на производстве.
Все лучшие образовательные программы войдут в справочник с одноимённым названием, издание которого инициировали журнал "Аккредитация в образовании" совместно с Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и Национальным центром профессионально-общественной аккредитации.