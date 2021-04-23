Барнаульцев научат оказывать первую помощь и покажут пожарную ретротехнику

Празднование 372-летия пожарной охраны России состоится в Барнауле в субботу, 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В 10 утра по центральным улицам пройдёт парад ретро- и современной пожарной техники, а в 12 часов праздник начнётся на площади Сахарова. Там запланированы выставка спецтехники, мастер-классы по оказанию первой помощи, специальные развлечения для детей, фотосессии с пожарными машинами и многое другое.
Напомним, в связи с мероприятием площадь Сахарова перекроют. Ограничение будет действовать с 8 до 16 часов на проспекте Социалистическом в границах от Молодёжной до Мерзликина.
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