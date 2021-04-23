Более 8,8 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8840 – до 4 744 961. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2502 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+694) и Московской области (+609). Алтайский край (+84) на 23 апреля занимает 23-ю строчку списка.
Выздоровели за весь период 4 371 214 человек, в том числе 9407 – за последние сутки.
Скончались ещё 398 пациентов с COVID-19. Всего в России зарегистрировали 107 501 летальный случай.
В общей сложности в стране провели более 127,1 млн лабораторных исследований на коронавирус. 332 тысячи тестов сделали за последние сутки.
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