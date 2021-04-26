Алтайские газовики возвращаются к привычному режиму приёма клиентов в офисе

С 26 апреля 2021 года специалисты Единого центра предоставления услуг ООО "Газпром газораспределение Барнаул" возвращаются к привычному режиму работы.
Снятие ограничительных мер осуществляется на основании улучшения ситуации в крае, решения региональных органов власти, Роспотребнадзора и в соответствии с приказом ПАО "Газпром".
При этом всё равно в офисах компании ряд профилактических мер остаются в силе: приём клиентов проводится при наличии медицинской/тканевой маски, перед началом работы сотрудники проходят термометрический контроль.
Специалисты Единого центра предоставления услуг ведут приём жителей по вопросам газификации, подачи заявок на подключение к газу, проектирования и строительства внутридомовых газопроводов, заключения договоров на технологическое присоединение, покупки газового оборудования.
Теперь все эти услуги можно оформить без предварительной записи в обычном режиме без перерыва на обед: пн, вт, чт – с 08:00 до 17:00, ср – с 08:00 до 20:00, пт – с 08:00 до 16:00, каждую вторую непраздничную субботу месяца – с 08:00 до 17:00.
ООО "Газпром газораспределение Барнаул"
г. Барнаул, пр. Социалистический, 24
Единая справочная: 88006000400
Сайт/интернет-магазин
Инстаграм