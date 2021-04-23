Барнаулец обманывал жителей других регионов, "продавая" им несуществующие товары

В Барнауле следователи завершили расследование уголовного дела в отношении безработного местного жителя, обвиняемого в 22-х эпизодах мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
По версии следствия, мужчина размещал в интернете ложные объявления о продаже музыкальной техники по ценам значительно ниже рыночных. Затем он обманывал клиентов об отправке якобы существующего товара и тем самым похищал у каждого от трёх до десяти тысяч рублей.
"Ущерб от преступной деятельности причинён жителям Амурской, Свердловской, Самарской, Тульской, Калужской, Ростовской, Волгоградской, Новгородской, Иркутской, Кемеровской, Челябинской, Воронежской, Калужской, Московской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан", – рассказали в ведомстве.
Уголовное дело направили в суд. Известно, что обвиняемый имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей.
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