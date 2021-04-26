Одной кисти: художественная студия в Барнауле ищет талантливых преподавателей

Научиться рисовать как Пикассо или Айвазовский – с открытием в Барнауле художественной студии "ProИЗО" такая возможность появилась у взрослых и детей с 8 лет. Но каждый талант в начале творческого пути нуждается в опытных педагогах. Именно для таких людей сегодня есть творческая и неординарная работа в барнаульский студии.
Студия "ProИЗО" расположена с центре краевой столицы. Даже если вы ни разу не держали в руках кисти и карандаши, здесь с поддержкой педагогов каждый сможет создать настоящий шедевр в самых популярных техниках. Акварель, масло, карандашные рисунки – эти направления доступны как в формате мастер-классов, так и в виде продолжительных обучающих программ, групповых и индивидуальных.
У руководителя "ProИЗО" Татьяны Бехало с момента рождения проекта был принцип: очистить традиционную образовательную программу от лишней теории, чтобы максимум времени посвящать рисованию и вдохновению будущих художников. Себя она называет даже не преподавателем, а соучастником процесса, в котором создаётся полотно. И она рассчитывает видеть в своей команде людей с близкими взглядами.
"Мне важно, чтобы все наши педагоги могли творчески подходить к своей работе, умели донести академические знания простым языком, понятным даже маленькому ребёнку. И умели найти подход к любому ученику", – отмечает руководитель "ProИЗО".
В числе других требований: педагогическое образование по направлениям, которым обучают в школе, опыт преподавания и умение составлять программы для взрослых и детей. Идеальный кандидат не только активный и креативный, но также ответственный, трудолюбивый и исполнительный. Взамен педагогам-художникам обеспечат условия для комфортной работы в удобном графике и гарантируют достойную оплату за труд.
Если вы хотите стать частью творческой команды студии "ProИЗО", присылайте резюме с контактами и фотографии своих работ на электронную почту info@proizo.org.