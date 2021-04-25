Интеграция или война? Эксперты оценили молчание и намеки о Донбассе в послании Путина

От послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию многие ожидали большего. Особенно в том, что касается внешней политики. Тем более что до выступления главы государства многие официальные СМИ, анонимные телеграм-каналы, а также разномастные инсайдеры усиленно нагнетали страсти. В частности, уверяли, что Путин заявит о принципиальных решениях по Донбассу. Однако этого не произошло. Почему президент не стал затрагивать эту тему, что сегодня происходит в этом нестабильном регионе и как будет развязан донбасский узел – разбирался журналист amic.ru Андрей Магас.

Сложный и важный вопрос

Согласно сообщениям в СМИ, послание Путина несколько раз переносилось. Тема республик Донбасса и Украины была одной из самых ожидаемых. Французский политический эксперт Оливье Ведрин за несколько дней до послания уверял, что президент РФ объявит о признании ДНР и ЛНР. Ещё в феврале на закрытом брифинге для ведущих СМИ главный редактор RT Маргарита Симоньян спросила Путина о возможном вхождении донбасских республик в состав России. Глава государства назвал тогда это вопрос "сложным и важным", заверив, что будет "смотреть и взвешивать". Именно это и подогрело надежды ожидавших услышать в послании ключевые решения по ЛНДР.

Многие ожидали, что Путин объявит о мерах по разрешению вялотекущего политического конфликта с Украиной. Так, киевское издание "Телеграф" заверяло, что "Путин публично назовёт цену за отведение войск от границы с Украиной". Действительно, переброска российских воинских подразделений и техники к приграничным с "незалэжной" территориям вызвала серьёзное беспокойство как в Киеве, так и у его западных союзников. Президент США Байден даже специально по этому поводу позвонил российскому лидеру. Встревоженность возможными российскими действиями в отношении Украины высказывали также канцлер ФРГ Меркель и президент Франции Макрон. Однако дальнейшие события, заявления российских политиков и главы Минобороны РФ показали, что боязнь украинских и западных лидеров была преждевременной.

Блогеры и телеграм-каналы сразу отреагировали на отсутствие темы Донбасса в президентском выступлении. "Конкретно про Донбасс ни...", – написал в своём телеграм-канале военкор Владлен Татарский. – Все ждали хотя бы конкретного ободрения и поддержки".

По мнению депутата Народного совета ДНР Владислава Брига, Путин всё же не забыл о республиках (имеются в виду ДНР и ЛНР, – прим. ред.) в своем выступлении, упомянув о "красных линиях" для российского руководства. В их числе, по мнению депутата, может стать жизнь и безопасность российских граждан – на Донбассе уже около 500 тысяч человек имеют паспорта РФ.

"Конечно, на Донбассе от послания Путина ожидали большего, – сообщил amic.ru проживающий в Донецке российский ополченец Олег Миронов. – Незадолго до послания были разного рода вбросы – якобы "точно известно, что Украина нападёт 21 апреля" и до того, что в своём выступлении Путин в прямом эфире признает республики". Впрочем, Миронов отмечает, "что Путин, однако, жëстко проартикулировал, что любая агрессия получит жëсткий ответ, что с удовлетворением было воспринято жителями ДНР и ЛНР".

"Кстати, Янукович, которого Путин упомянул, с Донбассом давно самими жителями республик не ассоциируется, – добавил Миронов. – Новороссия начиналась как антитеза не только майданной власти, но и вообще старым постсоветским порядкам на Украине, в том числе и при Януковиче".

Ожидания на пустом месте

По мнению политолога, директора Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова, надежды на то, что в своей речи российский президент объявит о кардинальном повороте политики в отношении Донбасса были изначально не обоснованны. "Трудно сказать, откуда появились сообщения о якобы готовящихся громких решениях по Донбассу, но реальных предпосылок к ним не было. Путин сказал про "красную черту", больше ничего от послания в этом плане ждать не стоило. Он дал понять, что вмешательство России будет только в том случае, если Украина начнёт открытую агрессию, как это сделала Грузия в 2008 году", – сказал эксперт в интервью в беседе с amic.ru.

По мнению политолога, доцента Финансового университета при правительстве РФ Геворга Мирзаяна, глава государства в послании довольно красноречиво высказался о ситуации вокруг Донбасса и Украины.

"Думаю, все поняли, кого Путин имел в виду, когда говорил про Шерхана и крутящихся вокруг него шакалов, — сказал эксперт amic.ru. — Президент России четко обозначил свое отношение к Зеленскому и дал понять, что с этим человеком он ни о чем договариваться не будет, объяснив почему". При этом Мирзаян выразил уверенность, что "постепенная интеграция Донбасса в Россию будет продолжаться".

На Донбассе морально готовы к войне

В день когда Путин выступал с посланием, 21 апреля, поступила информация, что украинские военные стали перебрасывать к линии соприкосновения боевую технику. Как сообщил телеграмм-канал WarGonzo, из Черниговской области прибыло восемь тактических ракетных комплексов "Точка-У" с боекомплектом и машинами обеспечения.

"Бряцание оружием, игры мускулами со стороны Украины могут продолжаться еще очень долго, — полагает Дмитрий Родионов. — Вялотекущие боевые действия, обстрелы, провокации — они не прекращались по окончании активных боевых действий. Но как Порошенко в свое время, так и теперь Зеленский понимает, что если они решатся на обострение — это ничем хорошим для них и для Украины не закончится. Здесь ситуация все-таки отличается от той, что имела место в Нагорном Карабахе, где Азербайджан накопил силы, воспользовался приходом к власти в Армении имеющего не очень хорошие отношения с Москвой премьера Пашиняна и осуществил атакующие действия".

Как считает Геворг Мирзаян, развернутся ли боевые действия на Донбассе, зависит вовсе не от украинского руководства. "Это будут решать его кукловоды, — заявил он. — При этом внешние управляющие Украины будут руководствоваться своими соображениями, своими интересами и своими раскладами. Но они будут поддерживать напряженность на Донбассе одновременно усиливая давление на российское руководство путем стимулирования выступлений либеральной оппозиции". Эксперт уверен, что "эти выступления могут вынуждать российскую власть закручивать гайки, толкая оппозицию ко все более деструктивным действиям, раскачивая ситуацию в стране в целом".

По словам ополченца Олега Миронова, "в частных беседах многие военнослужащие армии ДНР не верят, что война будет, но если будет — то все так или иначе морально готовы".

"Так или иначе, все соглашаются на том, что для вмешательства России нужна т. н. "сакральная жертва" — в 2008 году этой жертвой стал Цхинвал, сегодня ей может стать Донбасс. Россия не решится на удар, если здесь не станет по-настоящему жарко", — замечает собеседник. Впрочем, по его словам, "государственные структуры ДНР к войне готовятся, как и армии республик". По его словам, "на повышении боеспособности силовых корпусов, эта военная угроза сыграла положительную роль, вне зависимости от того, мнимая она или реальная".

Как развивалась ситуация на Донбассе

Обстановка вокруг непризнанных донбасских республик обострялась с начала марта, когда в масс-медиа стали появляться сообщения об участившихся обстрелах с украинской стороны. В свою очередь минобороны Украины 5 марта заявило о "наращивании военного присутствия у границ", 26 марта президент Зеленский назвал происходящее "ростом эскалации".

В этот день в районе поселка Шумы четверо военнослужащих ВСУ погибли, еще двое получили ранения. Украинская сторона назвала причиной случившегося минометный обстрел со стороны ДНР, в республике заявили, что военные подорвались на мине. А 3 апреля стало известно о гибели в поселке Александровское пятилетнего мальчика от взрывного устройства, сброшенного с беспилотника ВСУ. Этот факт подтвердила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

5 апреля представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что наращивание российского военного присутствия на границе с Украиной носит провокационный характер. Наконец, 6 апреля на селекторном совещании глава минобороны РФ Сергей Шойгу объяснил сосредоточение российских войск "контрольными проверками", которые ведутся "в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях".

16 апреля по результатам трехсторонних переговоров канцлер Германии Меркель, президент Франции Макрон и украинский президент Зеленский призвали Россию свернуть наращивание войск вблизи украинской границы.

19 апреля верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил о "самом массовом развертывании" российских сил, с которым приходилось сталкиваться Евросоюзу. Он добавил, что "у границ с Украиной и в Крыму находятся порядка 150 тысяч военных". Правда, Боррель не смог дать внятного ответа на вопрос журналистов о том, откуда у него эти данные.