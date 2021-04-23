Эксперты спрогнозировали планы россиян на продлённые майские праздники

Ассоциация операторов туризма России изучила, как информация о продлении майских праздников повлияла на планы россиян. Мнения специалистов опубликованы на сайте АТОР.
По словам экспертов, расширенные выходные не окажут существенного влияния на спрос по внутренним направлениям, так как большинство людей уже определились с планами на эти дни. При этом изменение бронирования за неделю до майских праздников может обойтись в крупную сумму.
При этом специалисты компании "Интурист" спрогнозировали спрос на поездки в Санкт-Петербург, в частности на экскурсионные туры по Северной столице. Эксперты уверены, что в городе большая отельная база, а потому мест хватит всем.
Напомним, что президент России Владимир Путин поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими из-за пандемии коронавируса. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая непрерывно.
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