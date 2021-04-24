В России появится закон о "недружественных" действиях иностранных государств

Россия ограничит возможность приёма на работу граждан тех стран, которые совершают "недружественные действия". Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
"Ограничить <...> заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, граждан России или российских юридических лиц <...> трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников <...> и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения <...> с физическими лицами, находящимися на территории России", – говорится в документе.
При необходимости власти могут ввести полный запрет, пишет РИА Новости.
Список стран-недоброжелателей поручено составить правительству.
Комментарии
фигня, из разряда "Не играй в мои игрушки! ... И не писай в мой горшок" "недружественные страны" это надо полагать США и ЕС, трудовых мигрантов от туда никогда не было
А "дружественные" это Мьянма, где военные сделали переворот и людей на улице просто расстреливают из винтовок. Пожалуй, всё, а ну да Вануату и Сев. Корея..
А не дружественные это которые не поддерживаю преступников захвативших власть?
Один дед-брошенка остался, как в жопе дырочка
О, любители анала подтянулись...
"О, любители анала подтянулись..."
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Вы на оргиии сейчас? События вашей личной жизни никого не интересуют. Не стоит тут рассказывать, что там у вас происходит.
Это всё всего лишь для удержания "новыми дворянами" в крепостной узде своего податного населения.
Сами же они постоянно летают на своих бизнесджетах куда хотят и вообще не знают границ. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть флайтрадар.
И более того, активно вывозят на запад деньги и золото в умопомрачительных количествах.
Причём в наличке и слитках.
возможность приёма на работу граждан тех стран, которые совершают "недружественные действия"
По разным оценкам у нас от 3 до 5 миллионов украинцев работают. Большая часть из них уехали от госпереворота и куда им? Тут надо бы подумать. Может перед приемом на работу пусть дают письменное признание Крыма российским?
Внешняя политика всё больше походит на северокорейскую.
Скоро телеаедущие также гавкать будут. Задолбал старый маразматик.
"письменное признание Крыма российским"
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Может ещё в любви к плутину пусть клянутся?
24.04.2021 11:51
гость
+100500
Исключительно недальновидное решение. Власть бесится. Она понимает, что обратный отсчет запущен. И почему-то своими действиями лишь ускоряет этот процесс. Делает только хуже этим законом. Предпринимаемые ею шаги напоминают хватание утопающего за соломинку. У нас со всеми странами очень много взаимоотношений в плане бизнеса. Это нормально. Это товары, это занятость, это налоги в Российский бюджет. Теперь это будет затруднено. И повысит недовольство властью.