Восемь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались восемь пациентов с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Выявлено 80 случаев заражения и общее число зараженных теперь составляет 49 189 человек. Выздоровели всего 44 115 (+90) человек, а умер с начала пандемии 2 921 пациент.
По состоянию на 24 апреля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 905 человек, а также 277 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Количество тяжелобольных – 205, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 88.
Комментарии