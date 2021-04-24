Эксперт рассказал, как спасти утопленный смартфон

Современные телефоны защищены от влаги, но бывают ситуации, когда даже их защита не справляется. О том, как спасти утопленный смартфон, рассказал радио Sputnik аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин.
Если вы случайно уронили девайс в воду, в первую очередь его нужно выключить. Сушить технику феном не стоит, потому что так можно задуть воду ещё глубже.
"Смартфон следует положить в рис или в силикагель, поскольку они вытягивают влагу. Силикагель лучше, но вряд ли он есть у вас дома. Если оставить смартфон в рисе на сутки, то это может помочь", – посоветовал специалист.
Но самый лучший вариант, по его словам, сразу отнести телефон в сервисный центр.
Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, какие приложения стоит удалить, чтобы ускорить работу смартфона. Устройства не всегда начинают "тормозить" из-за поломок.
Комментарии
давно-давно искупался в часах не водонепроницаемых...
после чего они стали запотевать.
знакомый посоветовал положить их в соль на ночь...
после этого всё прошло.
разобрать немедленно и положить в спирт.от солей содержащихся в воде схема замыкается
Уронила свой смартик в ванну, увидела не сразу. Вытерла полотенцем.
Отнесла в ремонт через 2 дня, и ребята мне его починили! спасибо!
есть спецы у нас в городе!
Положите его в спирт.
Xiaomi - уронил в озеро, через минуту вытащил. Все работало, кроме динамиков (звука не было), когда они просохли естественным образом, появился звук.
есть спецы у нас в городе!
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Берут деньги, держат 2 недели ничего не сделав или создают видимость большой работы, сами от грязи и влаги очистили за 5 минут.
Телефон кнопочный Samsung GT-E1080 нашел на трассе 3 части 10 лет назад, они там лежали сутки под дождем. Пополоскал на даче в ведре все 3 части, соединил работает до сих пор. Там даже радио нет.
самсунг кнопочный модель не помню давно было лет 20 назад, в стиралке при 90 градусов выстирал выжил, еще лет 5 работал.
24.04.2021 15:07
- гость -
у меня тонкий смартфон, там даже сменной батареи нет. А работать перестал через сутки после потопления, экран на палец реагировать перестал.
Так что зря тут воду льете, ремонтники честно отработали свое вознаграждение.