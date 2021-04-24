152 человека пострадали от укусов клещей за неделю в Алтайском крае

За прошедшую неделю в Алтайском крае 152 человека пострадали от укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
С начала сезона активности клещей в поликлиники обратилось более 180 человек. 88 из них — дети.
"Зарегистрирован 1 случай подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом у взрослого жителя г. Барнаула. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано", — говорится в сообщении ведомства.
Пик активности клещей, по мнению специалистов, придется на май. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года.
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