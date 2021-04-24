Коммунисты попросили временно освободить россиян от налогов и оплаты ЖКХ

КПРФ обратилась к правительству с предложением временно освободить россиян от налогов, оплаты услуг ЖКХ и платежей по кредитам. Об этом сообщил лидер коммунистов Геннадий Зюганов на 18-м съезде партии.
"В условиях эпидемии и нарастающего кризиса мы обратились к правительству с рядом требований: временно освободить граждан, принуждённых к самоизоляции, от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения задолженности по кредитам", – цитирует Зюганова агентство РИА Новости.
Также среди предложений партии прозвучали идеи о выплате компенсации потерявшим работу, отмене пенсионной реформы и увеличении прожиточного минимума до 25 тысяч рублей.
Ранее 36% россиян назвали действующие налоги чрезмерными. 52% респондентов сочли существующее налоговое бремя достаточным, и лишь каждый сотый считает его низким.
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