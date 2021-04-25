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Блогер раскрыл секрет долголетия японцев

, ИА "Амител"
Страна восходящего солнца занимает первое место в мире по продолжительности жизни
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Один из авторов китайского портала WeChat раскрыл секрет долголетия Японцев. Несмотря на то, что в Японии не особенно распространена любовь к спорту, люди здесь живут в среднем 84,2 года (первое место в мире).

Первая причина долголетия, по словам автора, это разнообразное питание. Каждый прием пищи у японцев включает разнообразие мяса, фруктов и овощей.

Вторая причина — это особый этикет, который привел к медленному пережевыванию пищи. 

"Согласно данным различных исследований, чем медленнее вы едите и чем больше жевательных движений совершаете, тем меньше будет риск переедания", — говорится в публикации. 

Третий фактор — это употребление в пищу свежих продуктов, а четвертый — любовь к рыбе и морепродуктам. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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