Блогер раскрыл секрет долголетия японцев

Один из авторов китайского портала WeChat раскрыл секрет долголетия Японцев. Несмотря на то, что в Японии не особенно распространена любовь к спорту, люди здесь живут в среднем 84,2 года (первое место в мире).
Первая причина долголетия, по словам автора, это разнообразное питание. Каждый прием пищи у японцев включает разнообразие мяса, фруктов и овощей.
Вторая причина — это особый этикет, который привел к медленному пережевыванию пищи.
"Согласно данным различных исследований, чем медленнее вы едите и чем больше жевательных движений совершаете, тем меньше будет риск переедания", — говорится в публикации.
Третий фактор — это употребление в пищу свежих продуктов, а четвертый — любовь к рыбе и морепродуктам.
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