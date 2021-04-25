Виртуальные гонки включили в список олимпийских видов спорта

Виртуальные гонки стали олимпийским видом спорта. Соревнования по этой дисциплине будут проходить под официальной лицензией МОК.
Комитет будет сотрудничать с пятью международными спортивными федерациями и издателями видеоигр. В список олимпийских дисциплин вошёл симулятор вождения Gran Turismo Sport, разработанный японской студией Polyphony Digital.
Также киберспортсмены будут соревноваться в виртуальном бейсболе, велоспорте, академической гребле и парусном спорте.
Впервые соревнования по виртуальным гонкам пройдут перед Олимпийскими играми в Токио.
Ранее сообщалось, что восемь алтайских спортсменов попали в список кандидатов на участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году. Перечень уже утверждён Минспортом РФ и Олимпийским комитетом России.
Комментарии
А как же NFS
Порше допустим )
Ну ладно гонки, но гребля и велоспорт))) Спортсмены олимпийцы, богатыри.
Yeti Sport )))
I think Ican fly...