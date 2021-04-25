Финансист рассказал россиянам, как лучше потратить последние деньги

Аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева в разговоре с агентством "Прайм" рассказала о том, как потратить последние деньги. Для начала нужно разобраться, о каких именно деньгах идёт речь.
Если речь идёт о так называемой "подушке безопасности", которую вы хранили на чёрный день, то лучше положить деньги на инвестиционный счёт и не тратить.
"Стимул получить дополнительный доход в лице налогового вычета уменьшает соблазн потратить такие "последние деньги" нерационально. Деньги на ИИС, как и в первом случае, размещаем в надёжные облигации и страхуем от роста доллара к рублю. В любой момент их можно забрать вопреки суеверию, что деньги на ИИС должны лежать три года", – напомнила Афанасьева.
Ранее экономист рассказал, как выгодно инвестировать пять тысяч рублей. По словам эксперта, нужно обратить внимание на паевые инвестиционные фонды.
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