В Барнауле продолжаются работы по реконструкции моста через реку Власиха

С ноября 2020 года дорожники ведут работы по реконструкции моста через реку Власиху. На сегодняшний день произведён демонтаж старого моста, монтаж пролётных строений, лежней и переходных плит, выполнено омоноличивание и залит выравнивающий слой из бетона, пишет пресс-служба мэрии.
Работы выполнены на 60%, а завершить их планируют в августе 2021 года. После реконструкции длина моста составит 130 м, ширина проезжей части – 7 м.
Общая стоимость работ составляет 53 млн рублей.
Ранее сообщалось, что с 26 по 30 апреля на участке Объездной дороги протяжённостью 450 метров от Власихинской до путепровода будут проводиться ремонтные работы. Дорожники организуют поочередное движение по одной полосе.
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