Россиянам напомнили о том, как получить двойной оклад

Судебный эксперт Юрий Капштык напомнил о ситуации, при которой работники могут получить двойной оклад. По его словам, речь идёт о сверхнормативном труде, пишет "РГ".
Юрист отметил, что такая норма закреплена в статье 53 Трудового кодекса и письме Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ "Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни".
"При полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях", – уточнил Капштык.
Он напомнил, что для организаций, труд которых считается непрерывным, эти дни будут обычными рабочими.
Ранее сообщалось, что россияне в среднем хотели бы получать 158 тысяч рублей в месяц в 2021 году. Исследователи подчёркивают, что желаемый уровень заработной платы отличается в зависимости от региона.
Комментарии
труд которых считается непрерывным
Какая завуалированная фраза
Дырку от бублик тебе, а не Шарапова.
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