Более 10 тысяч барнаульцев на день останутся без тепла и горячей воды

27 апреля подачу тепла и горячей воды ограничат для части жителей Центрального района. Это нужно для того, чтобы начать плановый ремонт участка магистральной теплосети у дома по адресу Чернышевского, 55.
"С 09:00 до 21:00 ресурса не будет в 128 жилых домах, восьми школах, пяти детских садах и четырёх больницах. Отключение коснётся 10210 жителей на улицах: Никитина, Партизанской, Папанинцев, Чкалова, Анатолия, Мерзликина и других соседних. Также на проспектах Ленина, Социалистическом и Красноармейском", – говорится в сообщении СГК.
За это время специалисты установят заглушки, которые отделят ремонтируемый участок от магистрали. По словам энергетиков, 27 апреля синоптики обещают до +15 градусов, так что сильно в домах не похолодает.
Ранее в СГК рассказали, что отключения горячей воды в Барнауле начнутся с 17 мая. Первыми без ресурса останутся жители посёлка Власиха, Научного городка и Коммунаров.
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