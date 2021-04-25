Привет из прошлого. Кемеровчанка получила письмо из Алтайского края спустя 41 год

В Кемерове солдатское письмо дошло до адресата через 41 год. Мужчина служил в Алтайском крае и написал своей тёте в 1980 году.
В письме он рассказывал родственнице о том, что заканчивает службу и скоро возвращается домой. Правда, домой он пришёл гораздо раньше, чем письмо.
Получательница уже давно переехала, а новая владелица квартиры нашла конверт в почтовом ящике и рассказала об этом в социальных сетях. Через несколько часов послание всё-таки попало в руки к адресату, рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
В "Почте России" утверждают, что письмо у них не лежало и никогда не числилось. Где оно было всё это время, никто не знает. Сотрудник почты уверена, что письмо в ящик опустил не почтальон.
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