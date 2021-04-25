Минздрав может признать зависимость от компьютерных игр болезнью

Минздрав планирует включить зависимость от компьютерных игр в Международную классификацию болезней (МКБ). Об этом сообщают "Известия".
Директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава Ольга Кобякова рассказала, что на новую редакцию МКБ Россия должна перейти до 2025 года.
В 11-ю версию МКБ добавили нарушения иммунной системы, болезни крови и кроветворных органов, расстройства цикла сон-бодрствование, а также заболевания, связанные с сексуальным здоровьем. Игровое расстройство включили в раздел аддиктивных расстройств.
Также в новой редакции будет раздел о традиционной (народной) медицине.
Комментарии
Это и дураку понятно.
Так запретить их! Как наркотик.