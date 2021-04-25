В Оби в районе Камня-на-Оби утонул рыбак. Об этом сообщают "Каменские известия".
И.о. руководителя Каменского МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю Николай Телинг пояснил, что в ночь на 24 апреля двое мужчин рыбачили в затоне. Около полуночи они поплыли проверять сети, но метрах в 20-25 от берега лодка начала раскачиваться и перевернулась.
Один из рыбаков снял верхнюю одежду и смог выбраться. Второму добраться до берега не удалось. Его тело достали из-под лодки.
Каменский МСО проводит проверку по данному факту.
Ранее сообщалось, что на Алтае охотник чуть не утонул, пока гнался за зайцем. Автомобиль мужчины спрыгнул с обрыва на лёд реки Алей.
Комментарии
А что сетями можно ловить.